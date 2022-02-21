В Госдепе прокомментировали американские учения рядом с украинской границей

В Госдепартаменте США, комментируя американские учения в Польше, заявили, что действия НАТО всегда исключительно «оборонительны и соразмерны». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Размещение сил НАТО... не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот — на его предупреждение», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее в минобороны Польши сообщили, что американские солдаты в республике начали учения рядом с украинской границей.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох на фоне возвращения российских военных в места дислокации после белорусско-российских учений заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину выросла, при этом он не привел никаких доказательств этому.

США и Великобритания дополнительно направили в Польшу 1,7 тыс. и 350 военнослужащих соответственно. Через некоторое время Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих, а также истребителей F-15 для усиления коллективной обороны НАТО.