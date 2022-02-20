В Минобороны РФ отреагировали на сообщение CBS о «вторжении» на Украину

В Минобороны России назвали сообщения телеканала CBS о якобы наличии приказа о вторжении на Украину фантазиями и заявили, что они ставят президента США Джо Байдена «в глупое положение». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны России.

По его словам, ранее Байден утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля и что «все для этого готово».

«Теперь «американская разведка» установила, что почти через неделю после 16 февраля, даты «вторжения», российские командиры якобы занялись «планированием своих действий», — добавил источник.

Ранее американский телеканал CBS сообщил, что российские войска «получили приказ» о «вторжении» на Украину.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. По словам Антонова, Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины.

Накануне дипломат призвал авторов вбросов из США об эвакуации жителей Донбасса посетить регион и лично ознакомиться с тем, как Киев использует там «военную помощь», предоставленную от американской стороны.