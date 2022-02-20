Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Москвичам пообещали «перманентную весну» 22:36
Посол Белоруссии: документы по экономическому пространству Минска и Москвы появятся... 22:22
Журналист Андрей Шевченко извинился перед Загитовой за шутку 22:15
Трусова: не особо ощущалось, что это Олимпиада 21:49
Появились подробности нападения на композитора Колкера 21:48
Трусова рассказала, как будет отдыхать после Олимпиады 21:42
Макрон отложил свое выдвижение на пост президента Франции 21:38
Уролог заявил, что половина российских мужчин страдают эректильной дисфункцией 21:30
В МЧС РФ рассказали о ситуации с беженцами из Донбасса 21:29
Скульптура проститутки Олечки на трассе под Белгородом простояла меньше суток 21:13

Американские солдаты в Польше начали учения рядом с украинской границей

Министр нацобороны Польши Блащак: американские солдаты начали учения вблизи украинской границы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что прибывшие недавно в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной. Об этом он написал в Twitter.

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизий (армии США)», — рассказал Блащак.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох на фоне возвращения российских военных в места дислокации после белорусско-российских учений заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину выросла, при этом он не привел никаких доказательств этому.

Он выразил надежду на то, что война между РФ и Украиной все же не состоится.

«Сами россияне стараются создать атмосферу неуверенности – ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон – со стороны Белоруссии, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или окружению столицы Украины – этих вариантов есть несколько», — сказал Солох.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть