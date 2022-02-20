Американские солдаты в Польше начали учения рядом с украинской границей

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что прибывшие недавно в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной. Об этом он написал в Twitter.

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизий (армии США)», — рассказал Блащак.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох на фоне возвращения российских военных в места дислокации после белорусско-российских учений заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину выросла, при этом он не привел никаких доказательств этому.

Он выразил надежду на то, что война между РФ и Украиной все же не состоится.

«Сами россияне стараются создать атмосферу неуверенности – ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон – со стороны Белоруссии, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или окружению столицы Украины – этих вариантов есть несколько», — сказал Солох.