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Бородай: желающих записаться в армию ДНР «больше, чем в этом есть потребность»

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Alexander Ermochenko/Reuters

Бывший премьер Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» и депутат Государственной думы РФ Александр Бородай в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, что в ДНР активно проходит мобилизация местного населения в армию.

«Да, была отдана команда на проведение в республике всеобщей мобилизации. Наш союз ее не просто поддержал, наши командиры принимают активное участие в организации этого процесса. В ряды защитников Донбасса записываются практически все мужчины, направляем туда и многочисленных добровольцев из России, готовых воевать за независимость республик», – рассказал Бородай.

Он подчеркнул, что в республике уже существует избыток добровольцев.

«Желающих записаться даже больше, чем в этом есть потребность. В нашем союзе состоит 16 тысяч человек, готовых хоть завтра отправиться в Донбасс, однако в такой численности нет необходимости. К отправке уже готовы сформированные отряды добровольцев, все бойцы имеют опыт боевых действий, в том числе и командиры, многие из которых это бывшие офицеры. В случае наступления ВСУ все они готовы вступить в бой», – добавил Бородай.

Ранее начальник народной милиции ДНР Денис Синенков заявил, что Украина с одобрения Запада приступила к реализации плана вторжения в Донецкую народную республику. По его словам, на протяжении всей недели на линии соприкосновения «слышны выстрелы и взрывы, которые не стихают ни на минуту». Начальник народной милиции ДНР добавил, что в связи с этим было принято решение о всеобщей мобилизации.

Полный текст интервью Александра Бородая читайте на сайте «Газеты.Ru».

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