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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский: один пушечный выстрел может привести к войне

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал воздержаться от любых провокаций в нынешней политической ситуации.

«Один обстрел, один пушечный выстрел может привести к войне», — сказал он CNN.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не ведется на провокации и намерен добиться мира за счет дипломатии. Также он сообщил о необходимости ввести санкции против России не дожидаясь «бомбардировки».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.

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