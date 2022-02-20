В ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада приступила к вторжению

Украина с одобрения Запада приступила к реализации плана вторжения в Донецкую народную республику. Об этом заявил начальник народной милиции ДНР Денис Синенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

«Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики», — указано в обращении.

По словам Синенкова, на протяжении всей недели на линии соприкосновения «слышны выстрелы и взрывы, которые не стихают ни на минуту».

«Враг не останавливается ни перед чем. Обстреливает объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивают террористические акты как вдоль границы, так и в столице нашей республики — Донецке», — добавил он.

Начальник народной милиции ДНР добавил, что в связи с этим было принято решение о всеобщей мобилизации.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины предприняли утром, 20 февраля, предприняли попытку атаковать позиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе села Пионерское с форсированием реки.