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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Американские и французские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Журналисты телеканала CNN и их французские коллеги попали под обстрел в Донбассе

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РИА «Новости»

Телеканал CNN сообщил, что его журналисты и их коллеги из AFP попали под обстрел в Донбассе, когда находились вблизи линии соприкосновения с украинской стороны.

«Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины [Дениса Монастырского] на передовой», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее агентство ТАСС написало со ссылкой на собственного корреспондента, что в центре, на севере и западе Донецка раздаются звуки обстрела. Агентство предполагает, что огонь ведут вооруженные силы Украины из тяжелой артиллерии.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель усомнился в словах лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших, что вооруженные силы Украины планируют наступательную операцию на востоке страны

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