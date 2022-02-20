Американские и французские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Телеканал CNN сообщил, что его журналисты и их коллеги из AFP попали под обстрел в Донбассе, когда находились вблизи линии соприкосновения с украинской стороны.

«Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины [Дениса Монастырского] на передовой», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее агентство ТАСС написало со ссылкой на собственного корреспондента, что в центре, на севере и западе Донецка раздаются звуки обстрела. Агентство предполагает, что огонь ведут вооруженные силы Украины из тяжелой артиллерии.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель усомнился в словах лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших, что вооруженные силы Украины планируют наступательную операцию на востоке страны