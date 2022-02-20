В Донецке гремит «канонада»

Звуки обстрела раздаются в центре, на севере и западе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

«Как рассказали корр. ТАСС, в частности, жители Ворошиловского и Киевского районов города, уже произошло более двух десятков разрывов тяжелых боеприпасов, обстрелы продолжаются», — говорится в сообщении.

Агентство предполагает, что обстрел ведется вооруженными силами Украины из тяжелой артиллерии.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель усомнился в словах лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших, что украинские военные планируют наступательную операцию в Донбассе. Он также осудил применение тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, отметив, что это нарушает «минские соглашения» и международные гуманитарные нормы, и приветствовал позицию Украины, характеризующуюся «сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации».

В настоящее время продолжается эвакуация жителей ДНР и ЛНР.