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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Польша пообещала Украине дополнительные объемы вооружения

Премьер Моравецкий: Польша готова передать Украине дополнительные поставки оборонительного вооружения

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге в Мюнхене, что страна готова предоставить Украине дополнительные вооружения, сообщает Польское телевидение.

«Да. Мы готовы передать дополнительные поставки оборонительного вооружения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Моравецкий отметил, что Польша примет раненных украинских военных в случае начала войны между Россией и Украиной. По его словам, если российско-украинский вооруженный конфликт все же начнется, то он не закончится быстро, как бы в Восточной Европе этого ни хотели.

Также он сообщил, что Европа готовит мощные антироссийские санкции, которые будут введены против РФ в случае ее «нападения» на украинские территории.

Моравецкий также отмечал, что нельзя допустить ввода и запуска «Северного потока — 2» и надо прекратить работу «Северного потока — 1».

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