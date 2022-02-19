Польша пообещала Украине дополнительные объемы вооружения

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге в Мюнхене, что страна готова предоставить Украине дополнительные вооружения, сообщает Польское телевидение.

«Да. Мы готовы передать дополнительные поставки оборонительного вооружения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Моравецкий отметил, что Польша примет раненных украинских военных в случае начала войны между Россией и Украиной. По его словам, если российско-украинский вооруженный конфликт все же начнется, то он не закончится быстро, как бы в Восточной Европе этого ни хотели.

Также он сообщил, что Европа готовит мощные антироссийские санкции, которые будут введены против РФ в случае ее «нападения» на украинские территории.

Моравецкий также отмечал, что нельзя допустить ввода и запуска «Северного потока — 2» и надо прекратить работу «Северного потока — 1».