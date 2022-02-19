Опубликованы кадры спецоперации по обезвреживанию в ЛНР заминированной машины

Саперы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) провели спецоперацию, в ходе которой был обезврежен заминированный автомобиль. Видео разместил Life.

Отмечается, что заминированное транспортное средство находилось на пути, по которому автобусы вывозят мирное население из республики на территорию России. На первых кадрах видеозаписи можно увидеть, что автомобиль был расположен у опоры мосты. Сначала его отбуксировали в безопасное место, после чего уничтожили.

Ранее сообщалось, что правоохранители самопровозглашенной ЛНР обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми в районе Самсоновки. В связи с обнаружением транспортного средства, представляющего опасность, специалисты начали проверку.

18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию граждан, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.