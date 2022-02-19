НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник, близкий к альянсу.

«Силы быстрого реагирования должны быть развернуты всего за 7 дней, а не за 30... Тем временем дипломатические усилия продолжаются, и госсекретарь США Энтони Блинкен должен снова встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить конфликт», — говорится в сообщении.

18 января Германия повысила уровень готовности войск на случай эскалации на Украине. В бундесвере добавили, что для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса.

Ранее немецкий журнал Spiegel опубликовал архивный протокол, в котором содержатся высказывания западных политиков о нерасширении НАТО на восток. Речь идет о протоколе встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой переговоров была безопасность в Центральной и Восточной Европе.