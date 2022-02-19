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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинский генерал Москаль назвал Зеленского «неуравновешенным»

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Reuters

Бывший глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «неуравновешенным и капризным человеком».

В феврале прошлого года прекратили эфирное вещание на Украине некоторые телеканалы, после того как Зеленский ввел против них санкции. В этом месяце украинский лидер предписал интернет-провайдерам блокировать все доступы к информационным ресурсам украинского издания «Страна» и блогера Анатолия Шария, а также привел в действие решение СНБО о санкциях против компаний, владеющих телеканалом «Наш».

Говоря о закрытии на Украине телеканалов, Москаль призвал Зеленского «подумать».

«Он думает одно, говорит второе, делает третье», — заявил генерал.

«Население не рассматривает его как верховного главнокомандующего, который в трудную минуту сплотит нацию. Он все делал для того, чтобы разъединить: кого-то закрыть, кого-то уничтожить, кого-то под санкции», — заявил Москаль телеканалу «112», который также попал под блокировку..

Ранее Зеленский назвал минские соглашения «бездарно составленными». Он также заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, так как они ничего не решают.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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