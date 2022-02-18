Командующий операцией ВСУ в Донбассе оценил шансы начала полномасштабной войны

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе, генерал-лейтенант Александр Павлюк оценил шансы начала полномасштабной войны с Россией, сообщает «Интерфакс».

«Вероятности полномасштабного вторжения в Украину мы сейчас не видим», — заявил Павлюк.

Он отметил, что ВСУ держат ситуацию под контролем.

«Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил остается напряженной на протяжении всего дня, но она контролируется <...> Объединенные Силы находятся в постоянной боевой готовности», — пояснил Павлюк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал к украинским военнослужащим на передовую в Донбасс.

В последние месяцы СМИ и политики на Западе и Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.