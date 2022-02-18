Еще одна страна НАТО и ЕС отказалась поставлять Украине оружие

Словения, член альянса НАТО и Европейского союза отказалась поставлять Украине летальное вооружение, сообщает «Словенское агентство печати».

«Словения в настоящее время не планирует предоставлять летальное вооружение Украине, но мы отправим оборудование двойного назначения», — заявил министр обороны Словении Матей Тонин.

Ранее Посол России в Канаде Олег Степанов назвал неприемлемыми поставки летального вооружения на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.