Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
На Украине призвали не откладывать решение проблем с Россией 01:32
Шесть европейских стран призвали Москву не признавать ДНР и ЛНР 01:19
Рабинер о словах Тутберидзе в адрес Валиевой: в этой женщине вместо сердца... 01:19
Американка спасла собаку, привязанную к рельсам 01:09
Роднина о рекорде Трусовой: беготня за четверными – это не катание 01:04
Британский колумнист Bloomberg оскорбил Германию 01:00
В ЕС предложили исключить из возможных санкций против России энергосектор 00:59
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас: Путин «развлекается» наращиванием военной... 00:46
В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков 00:45
Навка о деле Валиевой: ад не закончился — все только начинается 00:45

Еще одна страна НАТО и ЕС отказалась поставлять Украине оружие

Словения отказалась поставлять Украине летальное вооружение

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Словения, член альянса НАТО и Европейского союза отказалась поставлять Украине летальное вооружение, сообщает «Словенское агентство печати».

«Словения в настоящее время не планирует предоставлять летальное вооружение Украине, но мы отправим оборудование двойного назначения», — заявил министр обороны Словении Матей Тонин.

Ранее Посол России в Канаде Олег Степанов назвал неприемлемыми поставки летального вооружения на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть