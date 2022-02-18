В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще четыре обстрела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще четыре нарушения режима прекращения огня», — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

По его словам, ВСУ вели огонь в сторону подконтрольных республике населенных пунктов Молодежное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники. При этом украинские военные применяли крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Представитель ЛНР в СЦКК уточнил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины попал в здание детского сада в Донбассе.