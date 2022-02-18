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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Представительство ЛНР в СЦКК: военные ВСУ продолжают обстреливать территорию республики

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украинские силовики продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще четыре обстрела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще четыре нарушения режима прекращения огня», — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

По его словам, ВСУ вели огонь в сторону подконтрольных республике населенных пунктов Молодежное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники. При этом украинские военные применяли крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Представитель ЛНР в СЦКК уточнил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины попал в здание детского сада в Донбассе.

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