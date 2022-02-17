Два российских Ту-22М3 выполнили воздушное патрулирование над Белоруссией

В Минобороны РФ сообщили, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Белоруссии отработали трехчасовое патрулирование. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ходе проведения совместного учения «Союзная решимость — 2022» два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь», — заявили в пресс-службе военного ведомства.

Воздушные судна на ряде этапов сопровождали истребители Су-35. Все самолеты успешно вернулись на аэродром базирования.

Накануне Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) Х-22. Минобороны опубликовало первые снимки дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 с новым вооружением.