В НАТО не заметили признаков деэскалации вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Об этом он заявил на открытии заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии, передает ТАСС.

По его словам, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу.

«Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода [российских войск] или деэскалации вокруг Украины», — сказал генсек.

Он отметил, что Россия готова применить силу для достижения своих целей, а члены НАТО должны быть к этому готовы. Столтенберг добавил, что альянс продолжит оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии.

Ранее американская газета Politico написала, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. Российские власти подчеркивают, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.