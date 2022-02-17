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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В НАТО не заметили признаков деэскалации вокруг Украины

Генсек НАТО Столтенберг: Россия готова применить силу для достижения своих целей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Об этом он заявил на открытии заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии, передает ТАСС.

По его словам, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу.

«Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода [российских войск] или деэскалации вокруг Украины», — сказал генсек.

Он отметил, что Россия готова применить силу для достижения своих целей, а члены НАТО должны быть к этому готовы. Столтенберг добавил, что альянс продолжит оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии.

Ранее американская газета Politico написала, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. Российские власти подчеркивают, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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