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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Россия отвела часть танков после учений недалеко от украинской границы

Танки Западного военного округа отправились в пункт дислокации после учений

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянного базирования после завершения учений недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте на Минобороны РФ.

В сообщении ведомства не указывается точное место дислокации. Отмечается, что переброска тяжелой техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около 1 тыс. км.

«По прибытии в пункт постоянной дислокации военнослужащим предстоит провести обслуживание боевой техники и ее подготовку к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения», — сообщили в Минобороны.

15 февраля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России завершили часть военных учений. Так, войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возвращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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