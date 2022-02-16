В НАТО перестали обозначать точную дату «вторжения» России на Украину

НАТО теперь не указывает определенной даты, когда Россия может совершить «нападение» на Украины. Об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес. Запись ее общения с журналистами на своем YouTube-канале опубликовало агентство EFE.

«Мы не видели, что со стороны России была деэскалация», — сказала она в ходе двухдневной плановой встречи на уровне глав ведомств Североатлантического альянса в Брюсселе.

При этом она добавила, что хоть предполагаемого на Западе российского нападения на Украину и не произошло, «угроза вторжения сохраняется».

«Сегодня министр обороны США [Ллойд Остин] уже не говорил о вторжении в этот день, но в сознании у всех укрепилось, что вторжение может произойти в ближайшее время, хотя мы не знаем, когда», — добавила Роблес.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.