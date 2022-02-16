Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Госдепе заявили, что Россия продолжает стягивать войска к границе... 23:18
Ученые предупредили о вреде злоупотребления мелатонином в целях улучшения сна 23:06
Мужчина три дня пролежал в лесу рядом с телом жены 22:58
Волочкова: мне без разницы, что Валиева выпила и сделала для того, чтобы... 22:55
Госдеп США прокомментировал слова Путина о «геноциде» в Донбассе 22:54
Немецкая чемпионка ОИ прокомментировала допинг-скандал с Валиевой 22:49
Терещенко оценил соперника сборной России по полуфиналу ОИ-2022 22:39
Захарова попросила МИД Британии доказать отсутствие планов «нападения»... 22:28
Во Франции узнали, что Путин не станет принимать в расчет инициативу о признании... 22:17
Минсельхоз назвал четыре товара, которые могут подорожать в этом году 22:04

В НАТО перестали обозначать точную дату «вторжения» России на Украину

Глава Минобороны Испании Роблес: НАТО уже не знает, когда Россия может «атаковать» Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ints Kalnins/Reuters

НАТО теперь не указывает определенной даты, когда Россия может совершить «нападение» на Украины. Об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес. Запись ее общения с журналистами на своем YouTube-канале опубликовало агентство EFE.

«Мы не видели, что со стороны России была деэскалация», — сказала она в ходе двухдневной плановой встречи на уровне глав ведомств Североатлантического альянса в Брюсселе.

При этом она добавила, что хоть предполагаемого на Западе российского нападения на Украину и не произошло, «угроза вторжения сохраняется».

«Сегодня министр обороны США [Ллойд Остин] уже не говорил о вторжении в этот день, но в сознании у всех укрепилось, что вторжение может произойти в ближайшее время, хотя мы не знаем, когда», — добавила Роблес.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть