Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
WP оценила военные маневры России на фоне кризиса вокруг ситуации на Украине 17:25
Стас Барецкий подрался с конкурентами по ритуальному бизнесу 17:19
Госдума приняла в I чтении законопроект о наказании за пытки от... 17:16
Гинцбург получает вирусоподобные частицы для новой вакцины в клетках насекомых 17:16
«Я просто делаю свою работу»: Овечкин прокомментировал свое очередное достижение 17:14
Euro NCAP назвала самые безопасные автофургоны 2022 года 17:13
Депутат Заксобрания Петербурга не увидел возможности запретить «зловонным» пассажирам... 17:09
Кондратюк ответил, как собирается поддерживать Валиеву 17:01
В Совбезе РФ предупредили о новых провокациях в Донбассе 17:01
Более 70% европейцев поддержали защиту Украины в случае «вторжения» РФ 16:59

В МИД РФ объяснили причину проведения военных учений

Представитель МИД Захарова: Россия проводит военные учения, так как Украину накачивают оружием

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пивоваров/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проводит военные учения, так как Украина «накачивается оружием». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зачем Россия проводит в этом регионе на своей территории учения? Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором проходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Москва понимает непредсказуемость того, что может произойти на Украине.

Также Захарова добавила, что Запад спекулирует на теме российско-белорусских учений «Союзная решимость 2022». Она напомнила, что ранее МИД предупреждал о том, что «западная пропаганда будет усиленно отрабатывать «установку» о наступлении России на Украину с территории Белоруссии».

«Что касается учений, то маневры проводятся в полном соответствии с заявленным замыслом», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России завершили часть военных учений. Так, войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть