В МИД РФ объяснили причину проведения военных учений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проводит военные учения, так как Украина «накачивается оружием». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зачем Россия проводит в этом регионе на своей территории учения? Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором проходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Москва понимает непредсказуемость того, что может произойти на Украине.

Также Захарова добавила, что Запад спекулирует на теме российско-белорусских учений «Союзная решимость 2022». Она напомнила, что ранее МИД предупреждал о том, что «западная пропаганда будет усиленно отрабатывать «установку» о наступлении России на Украину с территории Белоруссии».

«Что касается учений, то маневры проводятся в полном соответствии с заявленным замыслом», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России завершили часть военных учений. Так, войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.