В МИД Белоруссии объяснили, что будет с российскими военными после завершения учений

Ни один военнослужащий вооруженных сил России не останется в Белоруссии после завершения совместных учений «Союзная решимость — 2022», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», — заявил Макей.

Он отметил, что масштабы учений «Союзная решимость — 2022» не превышают пределов венского документа 2011 года и ни в одном из пунктов не нарушают его положений.

Ранее украинский военный атташе посетил учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что белорусский военный атташе сможет посетить военные учения в Ровненской области на западе Украины.

Учения «Союзная решимость — 2022» проходят на пяти белорусских военных полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Численность военных и вооружений, участвующих в учениях, не раскрывается.