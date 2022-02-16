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В МИД Белоруссии объяснили, что будет с российскими военными после завершения учений

МИД Белоруссии: все российские солдаты покинут страну после завершения учений

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Министерство обороны Республики Беларусь

Ни один военнослужащий вооруженных сил России не останется в Белоруссии после завершения совместных учений «Союзная решимость — 2022», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», — заявил Макей.

Он отметил, что масштабы учений «Союзная решимость — 2022» не превышают пределов венского документа 2011 года и ни в одном из пунктов не нарушают его положений.

Ранее украинский военный атташе посетил учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что белорусский военный атташе сможет посетить военные учения в Ровненской области на западе Украины.

Учения «Союзная решимость — 2022» проходят на пяти белорусских военных полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Численность военных и вооружений, участвующих в учениях, не раскрывается.

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