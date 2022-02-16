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В Швеции оценили боеготовность армии России

Svenska Dagbladet: армия России достигла максимальной за десятилетия боеготовности

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия создала сильнейшие в Европе вооруженные силы. Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet со ссылкой на экспертов.

«Сейчас она (Россия – прим.) в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — указано в статье.

По данным издания, в настоящее время Россия обладает очень функциональной армией, которая может проводить операции, в том числе и очень далеко от своей территории. Страна строит как авианосцы, так и вооружение следующего поколения, в частности противоспутниковое и сверхзвуковое оружие.

Кроме того, Россия ведет перспективное сотрудничество в Китаем с целью разработки и производства новейшего оружия, а также проведения совместных учений. США при этом длительное время не обращали необходимого внимания на такую модернизацию, пишет шведское СМИ.

Ранее на американском портале 19FortyFive появилась статья, в которой говорится, что разрабатываемый корпорацией Lockheed Martin гиперзвуковой беспилотник SR-72 сможет беспрепятственно летать над любыми районами Европы или Азии, включая Россию.

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