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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зампред России при ООН заявил, что ему ничего не известно о военной «угрозе» со стороны РФ

Зампредставителя России при ООН Полянский: российские военные находятся на территории РФ

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AP

Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские военные находятся на территории РФ и не представляют угрозы для кого-либо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее газета Mirror писала, что несмотря на то, что Россия объявила о возвращении части войск после учений в места постоянной дислокации, на восточных и южных границах Украины по-прежнему остается 130 тыс. военных.

«Я не знаю ни о каких угрозах... Наши военные на нашей территории не представляют угрозы никому», — сказал дипломат.

В западных СМИ озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину. Немецкое издание Spiegel сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля. В самом Киеве не нашли предпосылок для этого, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Полянский заявил, что у России нет причин вторгаться на Украину 16 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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