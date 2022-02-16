Зампред России при ООН заявил, что ему ничего не известно о военной «угрозе» со стороны РФ

Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские военные находятся на территории РФ и не представляют угрозы для кого-либо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее газета Mirror писала, что несмотря на то, что Россия объявила о возвращении части войск после учений в места постоянной дислокации, на восточных и южных границах Украины по-прежнему остается 130 тыс. военных.

«Я не знаю ни о каких угрозах... Наши военные на нашей территории не представляют угрозы никому», — сказал дипломат.

В западных СМИ озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину. Немецкое издание Spiegel сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля. В самом Киеве не нашли предпосылок для этого, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Полянский заявил, что у России нет причин вторгаться на Украину 16 февраля.