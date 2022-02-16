Шойгу проинспектировал корабельную группировку в Средиземном море

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 15 февраля проинспектировал учение Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря. Он заслушал доклад главкома ВМФ Николая Евменова на российской базе в сирийскому порту Тартус. Об этом сообщает mk.ru.

В учении принимают участие 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Учения ВМФ РФ одновременно проходят в северных и южных морях. В общей сложности задействовано свыше 140 боевых кораблей и судов.

Евменов доложил Шойгу — в Средиземном море собран отряд кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. В акваторию прибыли: фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», ракетные крейсера «Варяг» и «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Для них осуществляется поддержка с 30 самолетов и вертолетов.

Отрабатываются действия по поражению корабельных группировок условного противника, а также выполняют стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия. Ведется поиск подлодок противника, контролируется судоходство в акватории и воздушная обстановка.

Шойгу наблюдал за маневрами вместе с министром обороны Сирии корпусным генералом Али Айюбом.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) и истребители МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал».