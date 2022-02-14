Генерал Запаренко пообещал Украине «массированный радиоэлектронный удар» в случае войны с Россией

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Валерий Запаренко в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал сценарии возможного вторжения России на Украину, которые обсуждаются в западных СМИ в последнее время.



«Все эти планы и карты очень похожи на шаблоны и выкройки, списанные с вооруженных конфликтов прошлых лет. А по шаблону действовать в войне 21-го века никто не собирается. Тем более, этого не собирается делать российская армия», – пояснил «Газете.Ru» Валерий Запаренко.

Генерал особо отметил, что вероятность войны с Украиной «очень маловероятна», но в случае гипотетического конфликта «в арсенале российской армии заготовлены такие приемы и способы ведения вооруженной борьбы, которые вызовут у вероятного противника изумление, переходящее в панику и шоковое состояние».

Запаренко обратил внимание, что конфликты нового времени не обязательно связанны с нанесением потерь личному составу армии вероятного противника и с разрушениями инфраструктуры.

«Российская армия будет стремиться парализовать государственное и военное управление, сделать невозможным эффективное руководство группировками войск противника и тем самым решить поставленные боевые и оперативные задачи в минимально возможное время и с малыми затратами. И здесь, в первую очередь, надо вести речь о массированном радиоэлектронном ударе», – рассказал генерал-лейтенант.

Официально Москва неоднократно заявляла, что не готовит «вторжения» на Украину.