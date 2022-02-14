Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые выяснили, почему пожилым людям бывает трудно восстановить детали по памяти 19:31
Вирусолог рассказал, на что проверить кровь после COVID-19 19:29
CNN: вторжение России на Украину нанесет ущерб и США 19:26
Соловьев объяснил, какие цели преследует МОК в отношении Валиевой 19:18
Украина получит от США миллиард долларов 19:12
Блинкен назвал приоритет США в украинском кризисе 19:11
Спрос на товары для взрослых в России вырос за зиму 2022 года... 19:10
В Совфеде опровергли заявления о военных приготовлениях к вторжению... 19:04
Валиева рассказала о своем состоянии после скандала на ОИ 18:57
В Госдепе выразили готовность к новым встречам с российскими дипломатами 18:48

Генерал Запаренко пообещал Украине «массированный радиоэлектронный удар» в случае войны с Россией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pierre Crom/Getty Images

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Валерий Запаренко в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал сценарии возможного вторжения России на Украину, которые обсуждаются в западных СМИ в последнее время.

«Все эти планы и карты очень похожи на шаблоны и выкройки, списанные с вооруженных конфликтов прошлых лет. А по шаблону действовать в войне 21-го века никто не собирается. Тем более, этого не собирается делать российская армия», – пояснил «Газете.Ru» Валерий Запаренко.

Генерал особо отметил, что вероятность войны с Украиной «очень маловероятна», но в случае гипотетического конфликта «в арсенале российской армии заготовлены такие приемы и способы ведения вооруженной борьбы, которые вызовут у вероятного противника изумление, переходящее в панику и шоковое состояние».

Запаренко обратил внимание, что конфликты нового времени не обязательно связанны с нанесением потерь личному составу армии вероятного противника и с разрушениями инфраструктуры.

«Российская армия будет стремиться парализовать государственное и военное управление, сделать невозможным эффективное руководство группировками войск противника и тем самым решить поставленные боевые и оперативные задачи в минимально возможное время и с малыми затратами. И здесь, в первую очередь, надо вести речь о массированном радиоэлектронном ударе», – рассказал генерал-лейтенант.

Официально Москва неоднократно заявляла, что не готовит «вторжения» на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть