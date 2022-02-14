Ирак планирует купить новую партию российских Т-90

Вооруженные силы Ирака рассматривают возможность приобрести российские танки Т-90. Об этом сообщил американский портал Defense News со ссылкой на руководителя консалтинговой компании NAMEA Group, бывшего советника МВД и Минобороны Ирака Нормана Риклефса.

Риклефс отметил, что «Минобороны Ирака планирует закупить дополнительную партию российских танков Т-90» и что «переговоры уже идут». Число танков, которое планирует купить Ирак, он не назвал

Портал Defense News напомнил, что Ирак в 2016 году уже приобрел в России 73 танка Т-90. Минобороны страны заявило, что эти танки, в частности, поступили на вооружение 35-й бригады 9-й дивизии армии Ирака. До этого она была оснащена американскими танками Abrams, но после поставки Т-90 они были переданы в 34-ю бригаду.

Defense News также сообщил, что Ирак ведет переговоры о покупке французских истребителей Rafale и самоходных артиллерийских систем CAESAR.