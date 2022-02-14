Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности, заявил Песков 10:19
В КПРФ заявили, что Зюганова выпишут из больницы, когда решит врач 10:18
В Олимпийском комитете США выразили разочарование решением CAS по Валиевой 10:18
Польша готовится принять украинских беженцев 10:18
Выборный: общество давно «раскусило» Навального 10:14
Байден не стал давать Зеленскому опрометчивых обещаний 10:13
Бестемьянова: Синицина и Кацалапов показали лучший вариант своей произвольной программы 10:07
Астрономы выяснили, что на Луну падает не Falcon 9, а китайская ракета 2014 года 10:07
Собянин представил основные дорожные проекты Москвы на 2022 год 10:03
Гендиректор CAS высказался о решении допустить Валиеву до участия в Играх 10:02

Отряд Тихоокеанского флота провел учения в Охотском море

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожил корабли условного противника на учениях в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учебно-боевые упражнения включали в себя артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника, а также стрельбы по морским целям, выполняющим роль десантного отряда противника.

В учениях принимали участие корветы «Совершенный», «Громкий», «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Ожидается, что в рамках учений вскоре предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням и уничтожить макеты плавающих мин.

Ранее сообщалось, что во время учений Тихоокеанского флота в районе Курил обнаружили подлодку ВМС США типа Virginia. Судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках. После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть