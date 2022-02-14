Отряд Тихоокеанского флота провел учения в Охотском море

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожил корабли условного противника на учениях в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учебно-боевые упражнения включали в себя артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника, а также стрельбы по морским целям, выполняющим роль десантного отряда противника.

В учениях принимали участие корветы «Совершенный», «Громкий», «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Ожидается, что в рамках учений вскоре предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням и уничтожить макеты плавающих мин.

Ранее сообщалось, что во время учений Тихоокеанского флота в районе Курил обнаружили подлодку ВМС США типа Virginia. Судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках. После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.