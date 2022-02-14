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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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США доставили на Украину новую партию боеприпасов

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@USEmbassyKyiv/twitter.com

Очередная партия боеприпасов доставлена в воскресенье из США на Украину. Об этом сообщается в официальном Twitter посольства Соединенных Штатов в Киеве.

«Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью, готовой к немедленному развертыванию, чтобы усилить обороноспособность Украины. Эта часть помощи на $200 млн. - боеприпасы и заряды для гранатометов», — говорится в публикации американской дипмиссии.

По словам руководителя Министерства обороны Украины Алексея Резникова, в Киев из США в общей сложности доставили 1,5 тыс. тонн военных грузов.

«Две птицы - оборонительная помощь от США - 180 тонн амуниции для Вооруженных сил Украины! В общей сложности мы получили 17 птиц общим весом почти 1,5 тыс. тонн! Наши друзья не спят!», — написал Резников в Facebook.

Ранее посольство США в Киеве сообщило, что Соединенные штаты отправили на Украину уже 15 самолетов военной помощи.

В сообщении говорится, что США планируют поставить Украине еще около 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи ВСУ, которые одобрил президент Джо Байден.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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