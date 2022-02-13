В США высказались о присутствии американских военных на Украине

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил в эфире телеканала MSNBC, что в случае вторжения России на Украину американские военные не примут участие в боевых действиях.

«Президент (Джо Байден) ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, военные США не будут привлечены и к эвакуации американских граждан, поскольку это бы повысило «риск просчета» и вероятность столкновения с российскими солдатами. Такой расклад, заключил Кирби, кардинально поменял бы всю ситуацию и вывел ее «на новый уровень».

Ранее пресс-секретарь Пентагона не смог подтвердить информацию о том, что Россия готовит нападение на Украину 16 февраля.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.