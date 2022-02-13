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Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донбассе

Два человека погибли и двое пострадали при стрельбе в кафе в Донецкой области

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РИА «Новости»

В ночь на воскресенье, 13 февраля, в Донецкой области произошла стрельба на территории кафе, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления полиции.

Инцидент произошел в селе Гранитное.

Полиция Донбасса задержала двух мужчин из-за стрельбы в заведении, которая случилась из-за конфликта между посетителями заведения.

Как передает пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, стрельбу устроили двое военнослужащих вооруженных сил Украины.

«В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство», «покушение на умышленное убийство» и «хулиганство».

Ранее в украинском Днепре произошло массовое убийство. Срочник национальной гвардии Украины 21-летний Рябчук утром получил служебное оружие и открыл из него огонь на территории днепровского завода «Южмаш». Пять человек были убиты, сам солдат сбежал с автоматом и патронами. На поиски бросили полицию Днепропетровской и соседних областей. Позднее стало известно, что Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им.

После произошедшего Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

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