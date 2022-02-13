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Стали известны подробности обнаружения американской подлодки у Курил

Источник: субмарину ВМС США обнаружили российские противолодочные самолеты и подлодка

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Атомную подводную лодку ВМС США типа Virginia обнаружили в территориальных водах России противолодочные самолеты Ил-38 и одна из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военно-морской сфере.

Отмечается, что в момент обнаружения американской подлодки Тихоокеанский флот проводил учения по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания.

Координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После этого российский многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты границы РФ.

По словам источника, субмарина США имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля, однако действия ТОФ застали ее врасплох и лодка не успела покинуть район учений незамеченной.

Инцидент произошел в районе Курильского острова Уруп утром 12 февраля. При этом судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках. После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды. Из-за случившегося Минобороны вызвало американского военного атташе. Ему вручили ноту о недопущении таких действий.

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