В Пентагоне вновь ответили на заявление о пересечении подлодки ВМС США границ России

В Пентагоне заявили, что подводная лодка ВМС США «Вирджиния» (USS Virginia) не заходила в территориальные воды России, сообщает РИА «Новости».

«В утверждения российской стороны о наших операциях в их территориальных водах нет правды», — заявил пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов Кайл Райнес.

Тем не менее, Райнес отказался прокомментировать, где именно находилась USS Virginia и ее маршрут.

«Мы безопасно летаем, плаваем и действуем в международных водах», — заявил Райнес.

Ранее в Пентагоне прокомментировали инцидент с американской подлодкой у Курил.

Инцидент произошел в районе Курильского острова Уруп в 10.40 (мск). При этом судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках.

После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

В районе, где зафиксировали подлодку, проходят учения сил Тихоокеанского флота. После инцидента они продолжились. Российские корабли в том числе осуществляют контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения границы страны.