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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Премьер Украины рассказал о боеготовности армии

Украинский премьер Шмыгаль: армия обеспечена всем необходимым

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер -министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вооруженные силы готовы к нападению гипотетического врага и призвал граждан сохранять спокойствие. Обращение председателя правительства опубликовано в его Telegram-канале.

«Что мы услышали от командования вооруженными силами? Что сегодня армия обеспечена всем необходимым: от топлива до вооружения. Что вооруженные силы постоянно отслеживают развитие событий. Я в который раз подчеркиваю: армия готова давать отпор врагу в любой момент», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что против Украины в настоящее время ведется гибридная война — «это и газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги и псевдомитинги». Премьер призвал украинцев не паниковать, потому что паника «лучше танков и автоматов уничтожает государства».

Ранее украинские власти перестали впускать на территорию страны граждан России, кроме россиян со справка о смерти близкого родственника.

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