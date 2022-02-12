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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Партия Порошенко предложила одалживать оружие у партнеров Украины

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Dmitry Lovetsky/AP

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» предложила внести изменения в закон о территориальной обороне страны, позволяющие одалживать оружие. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Мы также попросили рассмотреть позицию развертывания программы типа Ленд-лиза. Для того чтобы Украина имела возможность одолжить оружие. И это будет уже гораздо больший объем. Причем не только самолетами. Но я надеюсь, что со следующей недели у нас будет и автомобильным транспортом военная помощь», — пояснил Порошенко.

Предлагаемые изменения также позволят иметь оружие всем бойцам территориальной обороны и увеличить финансирования субъектов местного самоуправления, чтобы обеспечить подразделения территориальной обороны «помещениями, комнатами для хранения оружия, комплектации личного состава и создания реальных возможностей для отпора».

Директор департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук ранее предположил, что часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на черный рынок.

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи ВСУ. 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных.

Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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