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После инцидента с подлодкой в Минобороны РФ вызвали военного атташе США

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России вызвало военного атташе США после того как в субботу утром в российских территориальных водах обнаружили атомную подлодку США типа «Вирджиния». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского министерства.

«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел в районе Курильского острова Уруп в 10.40 (мск). При этом судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках.

После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

В районе, где зафиксировали подлодку проходят учения сил Тихоокеанского флота. После инцидента они продолжились. Российские корабли в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения границы страны.

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