США выводят 150 военных инструкторов с Украины

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился временно вывезти с территории Украины около 150 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые находятся на Украине для оказания помощи в обучении украинских войск, сообщает агентство Reuters.

По информации двух американских чиновников, решение было принято в качестве меры предосторожности после того, как Госдеп приказал некоторым сотрудникам посольства США покинуть Украину. Чиновники также сообщили, что пока остается неясным, куда передислоцируют войска.

Вслед за США ряд стран также объявили о начале эвакуации своих дипломатов из Киева и также выпустили обращение к согражданам с просьбой уезжать из Украины, среди них — Канада, Германия, Великобритания, Израиль, Япония, Бельгия и другие. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой эвакуацию иностранных дипломатов из Киева.

11 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес также пообещал «довольно скоро» вывести своих военных инструкторов из Украины, писала The Guardian.