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Свыше 30 кораблей Черноморского флота вышли на масштабные учения

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения, чтобы отработать оборону Крыма

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Василий Батанов/РИА «Новости»

Свыше 30 боевых кораблей Черноморского флота РФ отправились на масштабные учения из Севастополя и Новороссийска, которые проводятся под руководством командующего ЧФР Игоря Осипова. Об этом заявили в отделе информационного обеспечения ЧФР, передает РИА «Новости».

Как сообщается, судна и подразделения береговых войск флота вышли в море и на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учений, которые проходят в рамках масштабных маневров ВМФ России.

«Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника», — заявили в отделе.

Во время учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям. В маневрах задействуют фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Учения осуществляются в рамках подготовки к военно-морским маневрам под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

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