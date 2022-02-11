МИД России нашел в украинском ультиматуме «неприемлемую терминологию»

МИД России готовит ответ на требование внешнеполитического ведомства Украины детально разъяснить действия российских военных вблизи украинской границы и в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в российском МИД украинский запрос назвали необоснованным и нашли в нем «неприемлемую терминологию» относительно Крыма. Там отметили, что перемещения вооруженных сил РФ по своей территории не дают Киеву оснований для запуска Венского механизма, и усмотрели в этом отвлечение внимания мирового сообщества от украинской военной активности.

Москва ответит Киеву «в ближайшее время», резюмировал источник.

Как ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, у России есть 48 часов на подготовку ответа. Он отметил, что, если Киев не получит разъяснений, или предоставленная Москвой информация окажется недостаточной или ненадлежащей, украинский МИД обратится странам-участникам Венского документа за созывом чрезвычайной встречи.