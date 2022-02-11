В США заявили, что Россия готовит «ограниченное» вторжение на Украину

Экс-командующий сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», что Россия совершит не масштабное, а «ограниченное нападение» на Украину вдоль границы.

По его словам, «очень вероятно, что российская армия организует очередное нападение в ближайшие несколько месяцев».

Ходжес выразил недовольство по поводу того, что курс Кремля и Российской Федерации «непрозрачен» и незаметны усилия Москвы по деэскалации ситуации.

11 февраля в Москве прошла встреча российского и британского министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса. Шойгу призвал Запад прекратить «напичкивать» Украину оружием.

Также, сообщило российское военное ведомство, вопросы международной безопасности обсудили начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжение» России на Украину произойдет в середине января-февраля 2022 года. Позднее американские СМИ сообщили, что некоторые официальные лица в России выражают обеспокоенность из-за сложности и дороговизны «вторжения» на Украину, поэтому «вторжение» откладывается.