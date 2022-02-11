Украинский генерал пожаловался на поколение «бумажной» армии в ВСУ

Из-за отсутствия практической подготовки и кризиса с финансированием в ВСУ появилось поколение «бумажной армии». Об этом в интервью «Новому времени» заявил генерал, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

«Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», — сказал он.

По словам Кривоноса, оценивать боеспособность армии стали на бумаге, оценка подразделений производилась по порядку в спальных помещениях, а также по подсчету папок, тетрадей и прочих документов.

Позднее, как утверждает украинский генерал, выросло поколение «Power Point-рейнджеров», которые росли на том, что делали презентации и слайды.

Ранее Кривонос заявил, что власти Украины постоянно обманывают военнослужащих при выплате денег, несмотря на обещания.