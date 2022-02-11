Британские СМИ назвали цель приезда министра обороны Уоллеса в Москву

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу сделает предупреждение о том, что гипотетическое вторжение России на Украину станет шагом, от которого не выиграет никто. Об этом сообщается в материале британской газеты The Times.

Издание также отмечает, что британский министр прибудет в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить российские власти пойти на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее стало известно, что парламент Соединенного Королевства одобрил поправки к закону о санкциях против России. Согласно документу, новые санкции Соединенного Королевства в отношении России могут быть введены против «любого лица, причастного к дестабилизации на Украине», «подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости». Также новые ограничительные меры Лондона могут затрагивать компании в Крыму, которые сменили юрисдикцию «в нарушение украинских законов».