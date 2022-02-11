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Кабину самолета А-100 «Премьер» оборудовали уникальным защитным стеклом

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ТАНТК имени Бериева

Уникальным стеклом оборудовали кабину самолета дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 «Премьер». Разработка защищает экипаж от излучения собственного радара и при этом обладает высокой светопропускаемостью. Об том пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Изобретение такого стекла стало возможно благодаря специально разработанному составу и технологии магнетронного напыления. Отмечается, что светопропускаемость стекол кабины пилота — 65-70%. На предыдущем поколении летающих радаров этот показатель не превышал 30%.

Разработчиком новой технологии является ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, входящий в госкорпорацию «Ростех». Предприятие уже более 10 лет работает в этой сфере.

Среди последних ее разработок — антибликовые покрытия с интегральным коэффициентом отражения не более 0,5%, отмечается, что без покрытия оно составляет 8%.

А-100 «Премьер»— российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) на базе Ил-76МД-90А. Борт может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечивает устойчивую связь с различными группировками войск. Экипаж получает информацию не только со своего радара, но и от космических спутников. Это многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН). Антенный комплекс построен на базе антенны с активной фазированной решеткой.

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