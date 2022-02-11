Глава Генштаба ВС РФ проведет встречу с британским коллегой в Москве

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов встретится в Москве с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакин 11 февраля. Об этом в интервью британскому «Би-би-си» сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Завтра [11 февраля] в Москве будет министр обороны [Великобритании Бен Уоллес]. Насколько я знаю, вместе с ним будет начальник штаба обороны [Великобритании]. Они проведут отдельные переговоры [с российскими коллегами] по [военным] вопросам. Специалисты должны говорить со специалистами», — сказал дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы.

В сообщении указано, что, несмотря на разность позиций Москвы и Лондона по ряду международных и двусторонних проблем, в Москве исходят из того, что диалог между главами внешнеполитических ведомств получится содержательным, «тем более, что речь идет о партнерах по СБ ООН и «Группе двадцати».