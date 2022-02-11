Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Канаде начали арестовывать участников акций протестов дальнобойщиков 00:57
Обнаружена взаимосвязь лишнего веса и антител от COVID-19 00:55
Американский журналист после Большунова спросил о допинге и норвежку Йохауг 00:53
ТАСС: переговоры лидеров «нормандской четверки» длятся дольше восьми часов 00:46
Фигуристка Леонова заявила, что Коляда мог оказаться в пятерке на Олимпиаде 00:41
Названы пять напитков для избавления от жира на животе 00:40
Посол России в Лондоне оценил переговоры Трасс и Лаврова 00:25
Хоккейный тренер поделился ожиданиями от матча сборной России против Дании... 00:18
Евросоюз запланировал признать Россию «серой» налоговой юрисдикцией 00:18
В Сенате США призвали искать решение ситуации вокруг Украины с учетом интересов... 00:16

Совет федерации планирует дать права ветеранов Чечни еще одной категории военнослужащих

СФ: прокуроры и следователи, служившие в Чечне с 1994-го года, могут стать ветеранами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mindaugus Kulbis/AP

В Совете федерации России планируется рассмотреть законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий сотрудникам Следственного комитета России и прокурорам, которые несли службу в Чеченской республике с 1994 по 1996 год и в ходе контртеррористических операций с 1999 года, сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы Министерства труда Андрея Пудова, в случае принятия закона, статус ветеранов получат 1 368 человек, при этом, для соответствующих выплат в рамках мер соцподдержки в бюджете есть необходимые средства.

Ранее в России размер маткапитала и ряда социальных пособий вырос более чем на 8%.

К ним относится единовременная денежная выплата, предоставляемая Пенсионным фондом России. Ее получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

В их числе инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть