Совет федерации планирует дать права ветеранов Чечни еще одной категории военнослужащих

В Совете федерации России планируется рассмотреть законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий сотрудникам Следственного комитета России и прокурорам, которые несли службу в Чеченской республике с 1994 по 1996 год и в ходе контртеррористических операций с 1999 года, сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы Министерства труда Андрея Пудова, в случае принятия закона, статус ветеранов получат 1 368 человек, при этом, для соответствующих выплат в рамках мер соцподдержки в бюджете есть необходимые средства.

Ранее в России размер маткапитала и ряда социальных пособий вырос более чем на 8%.

К ним относится единовременная денежная выплата, предоставляемая Пенсионным фондом России. Ее получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

В их числе инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, а также граждане, пострадавшие на производстве.