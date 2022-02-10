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США направили в Польшу группу истребителей F-15

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Global Look Press

США направили в Польшу истребители F-15 для усиления коллективной обороны НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командование ВВС США в Европе.

Отмечается, что истребители будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые патрулируют Балтику. По данным ВВС, самолеты укрепят оборону союзников на фоне «наращивания Россией военной мощи вблизи Украины». Также истребители примут участие в учениях против воздушных и наземных целей.

Ранее румынские и американские пилоты анонсировали совместные учения для повышения взаимодействия между союзниками НАТО. Об этом сообщается на сайте Минобороны Румынии.

Отмечается, что основная цель совместных учений заключается в повышении оперативного взаимодействия между союзниками по НАТО.

8 февраля более 100 американских военнослужащих прибыли в Румынию, чтобы подготовить размещение контингента войск, который США планируют расквартировать в стране.

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