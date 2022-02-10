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В США описали «чудовищный» сценарий ядерной войны с Россией

Нобелевский лауреат Хелфанд: последствием кризиса между Западом и РФ может стать ядерная война

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Лауреат Нобелевской премии мира 1985 года, доктор медицинских наук Айра Хелфанд в своей статье для The Nation предупредил, что нынешний кризис между Западом и Россией грозит чудовищными рисками для всей планеты.

Размышляя о ситуации вокруг Украины, он описал возможные последствия текущего кризиса вокруг этой страны, который якобы может перерасти в войну между Москвой и Киевом. По словам автора, в результате конфликта с участием обычных вооружений произойдет гуманитарная катастрофа с тысячами жертв и миллионами беженцев. А «в случае расползания конфликта» за пределы украинских границ в боевые действия вступят силы НАТО, после чего «разгорится крупная война» с использованием ядерных вооруженных сил и «реальной опасностью применения ядерного оружия», предположил он.

Ученый заявил, что у РФ есть 3500 единиц ядерного оружия, США имеют 1750 готовых к использованию боеголовок, еще 400 единицами обладают союзники Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу — Великобритания и Франция. Как утверждает Хелфанд, взрыв ядерной бомбы в 100 килотонн над Москвой приведет к 250 тыс. жертв, в результате аналогичного удара по Вашингтону погибнет 170 тыс. человек. Однако конфликт не ограничится единичными событиями, и будут запущены боеголовки большей мощности.

«Российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 — 455 килотонн», — продолжил нобелевский лауреат.

Ссылаясь на отчет 2002 года, он указал, что число жертв в США в первые полчаса может достигнуть 78 млн, если Россия запустит хотя бы 300 боеголовок. Кроме того, инфраструктура страны будет почти полностью разрушена. Речь идет о транспортных, медицинских, продовольственных объектах.

«В течение нескольких месяцев после нападения подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний», — предостерег Хелфанд.

В случае аналогичного удара по РФ будут те же последствия. Если же другие страны НАТО тоже будут вовлечены в войну, то разрушения будут и в Канаде, и странах Европы.

«Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения», — пишет ученый.

Он добавил, что даже более ограниченный военный конфликт с применением всего 250 боеголовок мощностью 100 килотонн может снизить среднюю глобальную температуру на 10°С, что спровоцирует «беспрецедентный голод». В результате современную цивилизацию ждет конец, заключил Хелфанд.

Ранее экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что участие американской армии в войне против России из-за Украины станет для нее «самоубийством».

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Отношения России и США
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