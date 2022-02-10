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Белоруссия обвинила Латвию в нарушении госграницы

Погранслужба Белоруссии зафиксировала нарушение границы латвийским вертолетом

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Латвийский вертолет Agusta Westland вновь нарушил белорусскую границу, сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета Белоруссии.

Инцидент произошел 10 февраля в районе населенного пункта Думаришки в Браславском районе.

По информации ведомства, вертолет пролетел вглубь страны на 400 м, а затем вернулся обратно. В Госпогранкомитете отметили, что
подобные инциденты в последнее время участились. Так, 8 февраля пограничники зафиксировали факт нарушения границы самолетом латвийским Ан-2, а 24 января — украинским беспилотным летательным аппаратом в Малоритском районе. Кроме того, в декабре прошлого года украинский вертолет залетел на территорию республики в районе пункта пропуска Новая Рудня.

В погранкомитете подчеркнули, что эти случаи могут расцениваться как провокационные действия соседних стран с целью создания напряженности на границе.

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