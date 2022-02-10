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Украина обвинила Россию в «разрушительной деятельности» в «Азово-Черноморском регионе»

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Командование Военно-морских сил Украины заявило, что Россия занимается «разрушительной деятельностью» в «Азово-Черноморском регионе», в акватории которого она перекрыла несколько зон из-за учений, которые пройдут с 13 по 19 февраля.

«Россия продолжает дестабилизировать обстановку в Азово-Черноморском регионе, закрыв значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-запад Черного моря. Россия объявила их опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с учениями, на которых будут осуществлены ракетные и артиллерийские стрельбы. Параллельно Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона, чтобы оказать давление на Украину и мир», – говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

Украинские военные отметили, что в «перекрытых» Россией районах морей «практически невозможен свободный вход судов в морские порты Украины, особенно в Азовском море».

Ранее пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) сообщила, что в Черном море пройдут плановые учения, в которых будут участвовать корабельные тактические группы ЧФ. Во время подготовки к ним на одном из полигонов Черного моря отработали учебные задачи морские тральщики «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин».

«Следующим этапом боевой подготовки тральных сил Черноморского флота станет противоминное обеспечение планового совместного учения однородных и разнородных корабельных тактических групп в акватории Черного моря», – говорится в сообщении ЧФ.

Учения проводятся на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. Западные страны и Украина не раз заявляли о сосредоточении российских войск у украинской границы и о якобы готовящемся «российском военном вторжении» на Украину. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.

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