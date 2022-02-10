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Песков: учения российского флота в Черном море не мешают торговым судам

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные корабли, проводящие учения в Черном море, не блокируют передвижение торговых судов.

«Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом», — добавил он.

Ранее в Киеве заявили, что маневры российских кораблей блокируют торговые пути в Черном море.

8 января стало известно, что отряд кораблей Северного и Балтийского флота прибывает в Черное море для проведения масштабных учений. Отряд состоит из шести больших десантных кораблей (БДК).

Серия учений под руководством главнокомандующего Военно-морского флота Николая Евменова проводится в январе-феврале на всех флотах. Всего в маневрах задействуют более 140 кораблей и судов, свыше 60 летательных аппаратов, 1000 единиц техники и 10 тысяч военнослужащих.

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