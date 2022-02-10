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В Латвии рассказали о планах на повышение боеготовности в связи с учениями в Белоруссии

Командующий НВС Калниньш: Латвия не будет повышать боеготовность в связи с учениями в Белоруссии

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Fabrizio Bensch/Reuters

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш заявил, что страна не планирует повышать боеготовность вооруженных сил в связи с предстоящими военными учениями в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Латвия не планирует таких шагов (повышение боеготовности)», — рассказал Калниньш.
Он подчеркнул, то НВС на постоянной основе следят за текущей ситуацией и всегда готовы отреагировать в случае необходимости.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии привели к обострению напряженности вокруг Украины.

Накануне генерал армии России Валерий Герасимов приехал в Белоруссию проверить ход учений «Союзная решимость». Данные учения носят оборонительный характер, они организованы не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны.

Россия и Белоруссия завершили создание группировок войск для учений «Союзная решимость — 2022». Таким образом, первый этап проверки сил реагирования Союзного государства, подразумевающий передислокацию техники и создание группировок войск, завершен. Военные учения «Союзная решимость» начнутся 10 февраля.

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